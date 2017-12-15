Інженер з Британії провів інтернет через мокру мотузку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Інженер британського інтернет-провайдера Andrews and Arnold створив двометрову ADSL-лінії з застосуванням просоченої солоною водою мотузки. Опис незвичайного експерименту було опубліковано в блозі одного з його колег, передає УНН.
ADSL - це технологія передачі даних через телефонну лінію, головна особливість якої полягає в тому, що смуга пропускання даних розподілена між вхідними та вихідними даними несиметрично.
Через це швидкість передачі вхідного потоку в такій технології набагато вище, ніж вихідного.
Зазвичай для такого зв'язку використовуються мідні кабелі, але сама по собі технологія дозволяє використовувати і інші провідні матеріали, що з успіхом довів британець.
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Судячи з опису досвіду, інженер за допомогою "крокодилів" під'єднав два двометрових відрізка вимоченої в солоній воді мотузки до контактів телефонного кабелю, підключеного до комп'ютера. Другий фрагмент кабелю був розташований на протилежному кінці мотузок і підключений до тестеру.
Вимірювання показало, що імпровізована мережа забезпечує швидкість близько 3,5 мегабіт в секунду для вхідного трафіку і 67 кілобіт в секунду для вихідного.
Як пожартував колега інженера, лінію легко можна використовувати і для голосового зв'язку за допомогою пари жерстяних банок.