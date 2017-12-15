Инженер из Британии провел интернет через мокрую веревку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Инженер британского интернет-провайдера Andrews and Arnold создал двухметровую ADSL-линию при помощи пропитанной соленой водой веревки. Описание необычного эксперимента было опубликовано в блоге одного из его коллег, передает УНН.
ADSL - это технология передачи данных через телефонную линию, главная особенность которой заключается в том, что полоса пропускания данных распределена между входящими и исходящими данными несимметрично.
Из-за этого скорость передачи входящего потока в такой технологии гораздо выше, чем исходящего.
Обычно для такой связи используются медные кабели, но сама по себе технология позволяет использовать и другие проводящие материалы, что с успехом доказал британец.
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Судя по описанию опыта, инженер при помощи "крокодилов" подсоединил два двухметровых отрезка вымоченной в соленой воде веревки к контактам телефонного кабеля, подключенного к компьютеру. Второй фрагмент кабеля был расположен на противоположном конце веревок и подключен к тестеру.
Измерение показало, что импровизированная сеть обеспечивает скорость около 3,5 мегабит в секунду для входящего трафика и 67 килобит в секунду для исходящего.
Как пошутил коллега инженера, линию легко можно использовать и для голосовой связи при помощи пары жестяных банок.