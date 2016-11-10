Інвесторам “Київміськбуду” надано понад 6 млн грн на придбання житла в іпотеку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У рамках реалізації програми іпотечного кредитування, що запроваджена між “Київміськбудом” та ПАТ “Кристалбанк”, інвесторам вже надано понад 6 млн грн кредитних коштів на придбання житла. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
“Ці показники підтверджують правильність обраної банком стратегії щодо розробки і впровадження таких продуктів, які наші клієнти потребують саме зараз, і на які є попит навіть за теперішніх непростих часів. Ексклюзивна і новаторська програма кредитування на первинному ринку нерухомості, прозорі й вигідні умови отримання позики дають можливість придбати якісне та сучасне житло від нашого надійного партнера ХК “Київміськбуд” вже зараз, не відкладаючи життя “на потім”, — зазначив директор департаменту стратегічного розвитку банку Ігор Олійник.
Програма кредитування фізичних осіб на купівлю нерухомості стартувала у серпні поточного року. За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, вона має стати ефективним інструментом забезпечення українців власним житлом.
“Іпотечне кредитування є однією з кращих практик провідних країн світу. Воно дає змогу людині придбати житло на вигідних умовах, стимулює будівельну галузь, а значить і економіку в цілому. У рамках програми інвестор може придбати житло у будь-якому з наших об’єктів. Зважаючи на те, що компанія реалізує і квадратні метри у введених в експлуатацію будинках, це хороша нагода оселитися у власній квартирі у найкоротший строк”, — зазначив Ігор Кушнір.