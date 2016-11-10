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15 марта, 19:03 • 111405 просмотра

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15 марта, 13:44 • 155718 просмотра

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Инвесторам "Киевгорстроя" предоставлено более 6 млн грн на приобретение жилья в ипотеку

Инвесторам "Киевгорстроя" предоставлено более 6 млн грн на приобретение жилья в ипотеку

Киев • УНН

 • 6439 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В рамках реализации программы ипотечного кредитования, внедренная между "Киевгорстроем" и ПАО "Кристалбанк", инвесторам уже предоставлено более 6 млн грн кредитных средств на приобретение жилья. Об этом УНН сообщили в пресс-службе холдинга.

"Эти показатели подтверждают правильность выбранной банком стратегии по разработке и внедрению таких продуктов, в которых наши клиенты нуждаются именно сейчас, и на которые есть спрос даже при нынешних непростых временах. Эксклюзивная и новаторская программа кредитования на первичном рынке недвижимости, прозрачные и выгодные условия получения займа дают возможность приобрести качественное и современное жилье от нашего надежного партнера ХК "Киевгорстрой" уже сейчас, не откладывая жизнь «на потом», - отметил директор департамента стратегического развития банка Игорь Олийник.

Программа кредитования физических лиц на покупку недвижимости стартовала в августе текущего года. По словам председателя правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, она должна стать эффективным инструментом обеспечения украинцев собственным жильем.

"Ипотечное кредитование является одной из лучших практик ведущих стран мира. Оно позволяет человеку приобрести жилье на выгодных условиях, стимулирует строительную отрасль, а значит и экономику в целом. В рамках программы инвестор может приобрести жилье в любом из наших объектов. Несмотря на то, что компания реализует и квадратные метры в введенных в эксплуатацию домах, это хорошая возможность поселиться в собственной квартире в кратчайшие сроки ", - отметил Игорь Кушнир.

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