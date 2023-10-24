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Інвестиції в Україну – це не благодійність, а внесок в економіку майбутнього: Шмигаль на форумі з представниками німецького бізнесу

Київ • УНН

 • 141753 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Приватний бізнес є головним рушієм відновлення та зростання України. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі, передає кореспондент УНН.

Інвестиції в Україну – це не благодійність, а внесок в економіку майбутнього: Шмигаль на форумі з представниками німецького бізнесу

Цитата

«Приватний бізнес є головним рушієм відновлення та зростання України. Інвестори мають сьогодні набагато більше підстав вкладати кошти в Україну, ніж мали рік тому, оскільки збільшилися наші безпекові можливості. Інвестиції в Україну – це не благодійність, а реальні переваги для підприємств та внесок у майбутнє економіки України та Німеччини», - сказав він, звертаючись до учасників форуму.

Деталі

Він розповів, що для розвитку бізнесу в Україні вже створено більше 70 індустріальних парків, ліквідовуються бюрократичні перепони, покращуються логістичні маршрути на заході країни. Окрім того, в перспективі планується об’єднати митний та прикордонний контроль вантажів за європейським принципом єдиної зупинки.

Також важливим інструментом для збільшення інвестицій в Україну є розроблена німецьким урядом програма страхових гарантій. Зокрема, на полях форуму відбулося підписання інвестиційної страхової гарантії уряду ФРН німецькій компанії «Fixit» для добудови другого виробництва в Україні.

Додатково

За словами прем’єра, що економічні прогнози на наступний рік стримано оптимістичні: за підсумками року ВВП України зросте на 4%, а в бюджет на 2024 рік закладається прогноз росту економіки на 5%.

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