Инвестиции в Украину - это не благотворительность, а вклад в экономику будущего: Шмыгаль на форуме с представителями немецкого бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Частный бизнес является главным двигателем восстановления и роста Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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«Частный бизнес является главным двигателем восстановления и роста Украины. Инвесторы имеют сегодня гораздо больше оснований вкладывать средства в Украину, чем имели год назад, поскольку увеличились наши возможности безопасности. Инвестиции в Украину – это не благотворительность, а реальные преимущества для предприятий и вклад в будущее экономики Украины и Германии», - сказал он, обращаясь к участникам форума.
Детали
Он рассказал, что для развития бизнеса в Украине уже создано более 70 индустриальных парков, ликвидируются бюрократические преграды, улучшаются логистические маршруты на западе страны. Кроме того, в перспективе планируется объединить таможенный и пограничный контроль грузов по европейскому принципу единой остановки.
Также важным инструментом для увеличения инвестиций в Украину является разработанная немецким правительством программа страховых гарантий. В частности, на полях форума состоялось подписание инвестиционной страховой гарантии правительства ФРГ немецкой компании «Fixit» для достройки второго производства в Украине.
Дополнительно
По словам премьера, что экономические прогнозы на следующий год сдержанно оптимистичны: по итогам года ВВП Украины вырастет на 4%, а в бюджет на 2024 год закладывается прогноз роста экономики на 5%.
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