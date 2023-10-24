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Инвестиции в Украину - это не благотворительность, а вклад в экономику будущего: Шмыгаль на форуме с представителями немецкого бизнеса

Киев • УНН

 • 141753 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Частный бизнес является главным двигателем восстановления и роста Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

Инвестиции в Украину - это не благотворительность, а вклад в экономику будущего: Шмыгаль на форуме с представителями немецкого бизнеса

Цитата

«Частный бизнес является главным двигателем восстановления и роста Украины. Инвесторы имеют сегодня гораздо больше оснований вкладывать средства в Украину, чем имели год назад, поскольку увеличились наши возможности безопасности. Инвестиции в Украину – это не благотворительность, а реальные преимущества для предприятий и вклад в будущее экономики Украины и Германии», - сказал он, обращаясь к участникам форума.

Детали

Он рассказал, что для развития бизнеса в Украине уже создано более 70 индустриальных парков, ликвидируются бюрократические преграды, улучшаются логистические маршруты на западе страны. Кроме того, в перспективе планируется объединить таможенный и пограничный контроль грузов по европейскому принципу единой остановки.

Также важным инструментом для увеличения инвестиций в Украину является разработанная немецким правительством программа страховых гарантий. В частности, на полях форума состоялось подписание инвестиционной страховой гарантии правительства ФРГ немецкой компании «Fixit» для достройки второго производства в Украине.

Дополнительно

По словам премьера, что экономические прогнозы на следующий год сдержанно оптимистичны: по итогам года ВВП Украины вырастет на 4%, а в бюджет на 2024 год закладывается прогноз роста экономики на 5%.

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