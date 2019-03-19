Інвестиції в світову нерухомість досягли історичного максимуму

Обсяги інвестицій в світову нерухомість в 2018 році стали найвищими за всю історію і досягли 1,75 млрд дол. США, що на 4% перевищує попередній максимум в розмірі 1,68 млрд дол. США в 2017 році.



За прогнозами, тенденція продовжиться в 2019 році. Очікується розширення інвестиційного циклу нерухомості, що дозволить інвесторам підготуватися до періоду зростання процентних ставок.



Як повідомляв УНН, експерти вважають, що обсяги інвестування в будівництво та нерухомість в Україні можуть бути значніше теперішніх.



"Світовий досвід доводить, що інвестування в будівництво саме житла дає зростання економіці. Іншими словами, треба дати людям можливість купувати", - вважає президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.



Однак, для стимулювання зростання інвестицій потрібно зробити кілька кроків.



"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень - спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", - зазначив глава "Київміськбуду" і додав , що в підсумку країна не тільки отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов'язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.