Инвестиции в мировую недвижимость достигли исторического максимума

Объемы инвестиций в мировую недвижимость в 2018 году стали самыми высокими за всю историю и достигли 1,75 млрд долл. США, что на 4% превышает предыдущий максимум в размере 1,68 млрд долл. США в 2017 году.



По прогнозам, тенденция продолжится в 2019 году. Ожидается расширение инвестиционного цикла недвижимости, что позволит инвесторам подготовиться к периоду роста процентных ставок.



Как сообщал УНН, эксперты считают, что объемы инвестирования в строительство и недвижимость в Украине могут быть значительнее теперешних.



"Мировой опыт доказывает, что инвестирование в строительство именно жилья дает рост экономике. Иными словами, надо дать людям возможность покупать", - считает президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.



Однако, для стимулирования роста инвестиций нужно сделать несколько шагов.



"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - отметил глава "Киевгорстроя" и добавил, что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанного с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.