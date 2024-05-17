Інтерпайп поставив державній Укрнафті 80% бракованої труби – енергетичний експерт

ТОВ "Інтерпайп Україна" поставила державній ПАТ "Укрнафта" сталеві труби діаметром 177 мм, 80% яких виявилися бракованими. Про це на своїй сторінці у Facebook із посиланням на опублікований у ЗМІ лист Укрнафти пише енергетичний експерт Юрій Корольчук.

"30.06.2023 Укрнафта оголосила торги на закупівлю обсадних труб діаметром від 127 до 339 мм (номер у Прозорро UA-2023-06-30-007895-a). Тендерна документація була прописана під Інтерпайп і ніхто інший на торги, звичайно, не вийшов, а отже зниження ціни на аукціоні не відбулось. За результатами "торгів без торгів" з ТОВ "Інтерпайп Україна" було укладено договір поставки від 02.08.23 №23/1490-МТР, відповідно до якого компанія Пінчука мала поставити обсадні труби в кількості 387.2 тон, в тому числі 202,9 тон труби діаметром 177 мм", - зазначає Юрій Корольчук.

Енергетичний експерт вказує, що згідно з усталеною практикою контрактів при прийманні товару Укрнафта проводить вибіркову перевірку 10% кількості поставленого товару. Якщо у вибірці виявлено брак, як зазанчає Корольчук, перевіряється подвійна вибірка (20% від партії), якщо у подвійній вибірці виявлено брак – вся партія визнається браком.

"Укрнафта перевірила 20 тон поставленої Інтерпайпом труби діаметром 177 мм. на її відповідність вимогам договору. З 20 тон перевіреної труби 15,7 тон виявились абсолютно непридатними для використання і були відбраковані! Зверніть увагу на причини відбраковки: брак по різьбах ніпелів та муфт, неякісне нарізання різьби, часткова відсутність різьби. Особливу увагу привертає "відсутність різьби", тобто "вітчизняний виробник" вже настільки знахабнів від монопольного становища, що навіть не обтяжує себе нарізанням різьби, а простіше кажучи поставляє державному підприємству металобрухт. Тобто майже 80% поставленої Інтерпайпом труби – браковані і до використання непридатні. Ось такий "вітчизняний офшорний монополіст", - пише експерт.

Як зазначає Юрій Корольчук, такі випадки є непоодинокими. На думку експерта, ситуація склалася через фактично встановлене урядом для підприємств Інтерпайпу монопольного становища.

"З моменту, коли Міністерство економіки України зробило Інтерпайп монополістом трубного ринку, для Інтерпайпу настали золоті часи, і перейматись якістю власної продукції йому тепер не обовʼязково. Це, звісно, дуже добре, що Укрнафта написала Інтерпайпу претензію. Але що скаже Інтерпайп? Правильно. "Не подобається наша труба – купуйте трубу деінде. От, правда, окрім як у нас, ви більше ні в кого її купити не можете, бо міністерство економіки зробило нас монополістом".