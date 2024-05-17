Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт

ООО "Интерпайп Украина" поставила государственному ПАО "Укрнафта" стальные трубы диаметром 177 мм, 80% которых оказались бракованными. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на опубликованное в СМИ письмо Укрнафты пишет энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"30.06.2023 Укрнафта объявила торги на закупку обсадных труб диаметром от 127 до 339 мм (номер в Прозорро UA-2023-06-30-007895-a). Тендерная документация была прописана под Интерпайп и никто другой на торги, конечно, не вышел, а значит снижение цены на аукционе не состоялось. По результатам "торгов без торгов" с ООО "Интерпайп Украина" был заключен договор поставки от 02.08.23 №23/1490-МТР, согласно которому компания Пинчука должна была поставить обсадные трубы в количестве 387.2 тонн, в том числе 202,9 тонн трубы диаметром 177 мм", - отмечает Юрий Корольчук.

Энергетический эксперт указывает, что согласно устоявшейся практике контрактов при приемке товара Укрнафта проводит выборочную проверку 10% количества поставленного товара. Если в выборке обнаружен брак, как отмечает Корольчук, проверяется двойная выборка (20% от партии), если в двойной выборке обнаружен брак - вся партия признается браком.

"Укрнафта проверила 20 тонн поставленной Интерпайпом трубы диаметром 177 мм. на ее соответствие требованиям договора. Из 20 тонн проверенной трубы 15,7 тонн оказались абсолютно непригодными для использования и были отбракованы! Обратите внимание на причины отбраковки: брак по резьбам ниппелей и муфт, некачественная нарезка резьбы, частичное отсутствие резьбы. Особое внимание привлекает "отсутствие резьбы", то есть "отечественный производитель" уже настолько обнаглел от монопольного положения, что даже не утруждает себя нарезанием резьбы, а проще говоря поставляет государственному предприятию металлолом. То есть почти 80% поставленной Интерпайпом трубы - бракованные и к использованию непригодные. Вот такой "отечественный оффшорный монополист", - пишет эксперт.

Как отмечает Юрий Корольчук, такие случаи не единичны. По мнению эксперта, ситуация сложилась из-за фактически установленного правительством для предприятий Интерпайпа монопольного положения.

"С момента, когда Министерство экономики Украины сделало Интерпайп монополистом трубного рынка, для Интерпайпа наступили золотые времена, и заботиться о качестве собственной продукции ему теперь не обязательно. Это, конечно, очень хорошо, что Укрнафта написала Интерпайпу претензию. Но что скажет Интерпайп? Правильно. "Не нравится наша труба - покупайте трубу в другом месте. Вот, правда, кроме как у нас, вы больше ни у кого ее купить не можете, потому что министерство экономики сделало нас монополистом".