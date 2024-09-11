Інтеграція України до ЄС в центрі наших зусиль - фон дер Ляєн

Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі зусиль ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі наших зусиль. Цього літа були розпочаті офіційні переговори про вступ – це історичний крок. Україна приєднується до великої родини, яка завжди буде на вашому боці