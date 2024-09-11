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Інтеграція України до ЄС в центрі наших зусиль - фон дер Ляєн

Інтеграція України до ЄС в центрі наших зусиль - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 19430 перегляди

Президентка Єврокомісії заявила про початок офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС. ЄС вже надав Україні понад 118 млрд євро підтримки, гарантуючи подальше фінансування до 2027 року.

Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі зусиль ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент  УНН.

Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі наших зусиль. Цього літа були розпочаті офіційні переговори про вступ – це історичний крок. Україна приєднується до великої родини, яка завжди буде на вашому боці

-  сказала фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС вже надав  Україні понад 118 млрд євро підтримки.

З фінансуванням з Фонду підтримки України - Ukraine Facility гарантованим до 2027 року ще багато чого по переду

 - зазначила фон дер Ляєн.

Доповнення

Прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна прагне бути готовою до вступу в ЄС до кінця 2025 року, але підкреслив, що цей процес має стати частиною справедливого миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем - підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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