Інтеграція України до ЄС в центрі наших зусиль - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії заявила про початок офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС. ЄС вже надав Україні понад 118 млрд євро підтримки, гарантуючи подальше фінансування до 2027 року.
Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі зусиль ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
Інтеграція України до Європейського Союзу є в центрі наших зусиль. Цього літа були розпочаті офіційні переговори про вступ – це історичний крок. Україна приєднується до великої родини, яка завжди буде на вашому боці
За її словами, ЄС вже надав Україні понад 118 млрд євро підтримки.
З фінансуванням з Фонду підтримки України - Ukraine Facility гарантованим до 2027 року ще багато чого по переду
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