Интеграция Украины в ЕС в центре наших усилий - фон дер Ляйен

Интеграция Украины в Европейский Союз является в центре усилий ЕС. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Интеграция Украины в Европейский Союз является в центре наших усилий. Этим летом были начаты официальные переговоры о вступлении - это исторический шаг. Украина присоединяется к большой семье, которая всегда будет на вашей стороне - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС уже предоставил Украине более 118 млрд евро поддержки.

С финансированием из Фонда поддержки Украины - Ukraine Facility гарантированным до 2027 года еще многое предстоит - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина стремится быть готовой к вступлению в ЕС к концу 2025 года, но подчеркнул, что этот процесс должен стать частью справедливого мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС.