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Інститут національної памʼяті просить уряд виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Інститут національної памʼяті просить уряд виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Київ • УНН

 • 12454 перегляди

УІНП звернувся до Кабміну з проханням виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Пошукові роботи заплановані на 2025 рік у відповідь на звернення польських громадян.

Інститут національної пам’яті звернувся до Кабміну з проханням виділити 1 млн гривень на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телемарафону, передає УНН.

За його словами, останнє звернення щодо ексгумації від польської сторони надходило ще у 2019 році. 

Ми вже запланували поховальні роботи на 2025 рік. Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти

- розповів Дробович.

За його словами, останнє звернення щодо ексгумації від польської сторони надходило ще у 2019 році. Дробович підкреслив, що польська сторона протягом років не може запустити робочі групи чи міжвідомчі комісії," через що польські громадяни, у відчаї, звертаються безпосередньо до нас". 

Нагадаємо

 Український інститут національної памʼяті планує у 2025 році проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на Рівненщині у відповідь на звернення польських громадян

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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