Інститут національної памʼяті просить уряд виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Інститут національної пам’яті звернувся до Кабміну з проханням виділити 1 млн гривень на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телемарафону, передає УНН.

За його словами, останнє звернення щодо ексгумації від польської сторони надходило ще у 2019 році.

Ми вже запланували поховальні роботи на 2025 рік. Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти