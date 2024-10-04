Інститут національної памʼяті просить уряд виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
УІНП звернувся до Кабміну з проханням виділити кошти на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Пошукові роботи заплановані на 2025 рік у відповідь на звернення польських громадян.
Інститут національної пам’яті звернувся до Кабміну з проханням виділити 1 млн гривень на ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телемарафону, передає УНН.
За його словами, останнє звернення щодо ексгумації від польської сторони надходило ще у 2019 році.
Ми вже запланували поховальні роботи на 2025 рік. Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти
За його словами, останнє звернення щодо ексгумації від польської сторони надходило ще у 2019 році. Дробович підкреслив, що польська сторона протягом років не може запустити робочі групи чи міжвідомчі комісії," через що польські громадяни, у відчаї, звертаються безпосередньо до нас".
Нагадаємо
Український інститут національної памʼяті планує у 2025 році проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на Рівненщині у відповідь на звернення польських громадян