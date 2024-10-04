Институт национальной памяти просит правительство выделить средства на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Институт национальной памяти обратился в Кабмин с просьбой выделить 1 млн гривен на эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире телемарафона, передает УНН.

По его словам, последнее обращение по эксгумации от польской стороны поступало еще в 2019 году.

Мы уже запланировали похоронные работы на 2025 год. Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн гривен. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь - рассказал Дробович.

По его словам, последнее обращение по эксгумации от польской стороны поступало еще в 2019 году. Дробович подчеркнул, что польская сторона годами не может запустить рабочие группы или межведомственные комиссии, «из-за чего польские граждане, в отчаянии, обращаются непосредственно к нам».

Напомним,

Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине в ответ на обращение польских граждан