Інститут вивчення війни: у проросійських силах, що воюють в Україні, стався розкол
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні, передає УНН.
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Як зазначається, ополченці так званої "лнр" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.
Ключові висновки ISW:
· Відео, на якому військовослужбовці так званої "лнр" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
· Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.
· Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
· Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
· Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
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