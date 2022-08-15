ISW: шість основних російських угруповань і хто в них воює

Деталі

1. Північний схід Харківської області: "щонайменше частково" війська Західного військового округу. Військ для великого наступу тут недостатньо.

2. Лінія Ізюм-Слов'янськ: переважно "добровольчі" батальйони (збиті вже після початку повномасштабного вторгнення), а також деякі частини Східного військового округу. Оскільки добровольчі батальйони слабо навчені і переважно не дотягують до штатної чисельності, цей напрямок для російського командування не пріоритетний, робить висновок ISW.

3. Ділянка Сіверськ-Лисичанськ: частини Центрального військового округу, доповнені деякими частинами самопроголошених республік. Командувачем цього об'єднання ISW називає командувача військ ЦВО генерал-полковника Олександра Лапіна. На цій ділянці оголошена російським командуванням "оперативна пауза" закінчилася, війська відновили спроби наступу.

4. Бахмут: "ЧВК Вагнера", також окремі частини Західного військового округу та "ЛНР". Бійці "Вагнера" ​​брали участь у більшості недавніх захоплень на цій ділянці, зокрема у взятті Вуглегірської ТЕС. Штаб "Вагнера" ​​розміщується, як повідомляють, у Попасній за 40 км на північний схід від Бахмута, саме цей об'єкт зазнав обстрілу з HIMARS у неділю, як повідомляли ЗМІ з обох сторін.

5. Авдіївка-Донецьк: частини "ДНР".

6. Південь: тут неоднорідне угруповання. Основу російських військ у Запорізькій та Херсонській областях спочатку становили частини Південного та військового округу. Але в очікуванні українського контрнаступу сюди перекинули частини Східного військового округу, повітрянодесантних військ та Росгвардії. Сама ця неоднорідність може становити додаткову складність для російського командування.

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Військове командування Росії тікає з Херсона.