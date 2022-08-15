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ISW: шесть основных российских группировок и кто в них воюет

Киев • УНН

 • 127201 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне в сегодняшнем своде выделил шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил – ПВК и псевдореспублик. При этом отмечается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу, передает УНН.

ISW: шесть основных российских группировок и кто в них воюет

Детали

1. Северо-восток Харьковской области: "по меньшей мере частично" войска Западного военного округа. Войск для большого наступления здесь недостаточно.

2. Линия Изюм-Славянск: преимущественно "добровольческие" батальоны (сбитые уже после начала полномасштабного вторжения), а также некоторые части Восточного военного округа. Поскольку добровольческие батальоны слабо обучены и преимущественно не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно, заключает ISW.

3. Участок Северск-Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные некоторыми частями самопровозглашенных республик. Командующим этого объединения ISW называет командующего войсками ЦПО генерал-полковника Александра Лапина. На этом участке объявленная российским командованием "оперативная пауза" закончилась, войска возобновили попытки наступления.

4. Бахмут: "ЧВК Вагнера", также отдельные части Западного военного округа и "ЛНР". Бойцы "Вагнера" ​​принимали участие в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности, во взятии Углегорской ТЭС. Штаб "Вагнера" ​​размещается, как сообщают, в Попасной в 40 км к северо-востоку от Бахмута, именно этот объект подвергся обстрелу с HIMARS в воскресенье, как сообщали СМИ с обеих сторон.

5. Авдеевка-Донецк: части "ДНР".

6. Юг: здесь неоднородная группировка. Основу русских войск в Запорожской и Херсонской областях первоначально составляли части Южного и военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Сама эта неоднородность может представлять дополнительную сложность для российского командования.

Напомним

Военное командование России убегает из Херсона.

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