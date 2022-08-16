Институт изучения войны: в пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол

Детали

Как отмечается, ополченцы так называемой "лнр" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Ключевые выводы ISW:

· Видео, на котором военнослужащие так называемой "лнр" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.

· Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.

· Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

· Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.

· Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

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