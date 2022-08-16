Институт изучения войны: в пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о расколе в пророссийских силах, которые воюют в Украине, передает УНН.
Детали
Как отмечается, ополченцы так называемой "лнр" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.
Ключевые выводы ISW:
· Видео, на котором военнослужащие так называемой "лнр" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
· Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
· Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
· Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
· Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
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