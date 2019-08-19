В Інституті раку відкидають повідомлення щодо 20% "відкатів", про які заявили правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повідомлення про вимагання хабарів посадовими особами Національного Інституту Раку (НІР) та 15-20% "відкатів" за перемогу у тендері від вартості угод - спотворені та не відповідають обставинам кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національного Інституту Раку, де і опублікували заяву адміністрації інституту.
“Інформація, розміщена на сайті Нацполіції щодо „вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму „відкатів“ за перемогу у тендері 15-20% від загальної вартості укладених угод“ є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження”.
“Відповідно до положення ст. 62 Конституції України, “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — наголосили в адміністрації Інституту.
Зокрема, в прес-службі Інститута підтвердили, що 16 серпня було проведено обшуки приміщень відомства в рамках кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем головним лікарем, його заступниками, іншими службовими особами під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих.
“Триває службова перевірка ... фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування. Адміністрація та колектив всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій направлених на виявлення та документування протиправних дій злочинців”, — заявили у НІР.
Раніше правоохоронці повідомили, що викрили у Києві групу лікарів у корупційній “схемі” призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. Ця схема, за словами правоохоронців, стосувалась саме НІР.