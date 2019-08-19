В Институте рака отвергают сообщение о 20% "откатов", о которых заявили правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сообщения о вымогательстве взяток должностными лицами Национального Института Рака (НИР) и 15-20% “откатов” за победу в тендере от стоимости сделок — искаженные и не соответствуют обстоятельствам уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального Института Рака, где и опубликовали заявление администрации института.
"Информация, размещенная на сайте Нацполиции о “вымогательстве неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака и сумму “откатов” за победу в тендере 15-20% от общей стоимости заключенных сделок “является искаженной и не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства”.
“В соответствии с положением ст. 62 Конституции Украины, “Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда”, — отметили в администрации Института.
В частности, в пресс-службе Института подтвердили, что 16 августа были проведены обыски помещений ведомства в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений служебным положением главным врачом, его заместителями, другими должностными лицами при закупке и распределению медицинских препаратов для лечения онкобольных.
“Идет служебная проверка ... фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование. Администрация и коллектив всячески способствует правоохранителям во время проведения следственных (процессуальных) действий направленных на выявление и документирование противоправных действий преступников”, — заявили в НИР.
Ранее правоохранители сообщили, что разоблачили в Киеве группу врачей в коррупционной “схеме” назначение и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. Эта схема, по словам правоохранителей, касалась именно НИР.