Іноземця затримали за торгівлю людьми на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Вінниччині прикордонники затримали громадянина Молдови, причетного до торгівлі людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора у пункт пропуску “Могилів-Подільський”, що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну автомобілем прибув 43-річний іноземець. На перевірку він подав закордонний паспорт громадянина Молдови. Під час проходження прикордонного контролю на особу спрацювала база даних Інтерполу.
Як з’ясувалось, молодика ще з початку року активно розшукують українські правоохоронні органи за оборудки, пов’язані з торгівлею людьми.
Прикордонники Могилів-Подільського загону злочинця затримали та передали співробітникам Національної поліції. Розпочато слідство.
Як повідомляв УНН, затриманим на Закарпатті торгівцям людьми обрано запобіжний захід.