Иностранца задержали за торговлю людьми в Винницкой области

Вчера в пункт пропуска "Могилев-Подольский" на украинском-молдавской границе на въезд в Украину на автомобиле прибыл 43-летний иностранец. На поверку он подал загранпаспорт гражданина Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля на лицо сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, молодого еще с начала года активно разыскивают украинские правоохранительные органы за сделки, связанные с торговлей людьми.

Пограничники Могилев-Подольского отряда преступника задержали и передали сотрудникам Национальной полиции. Начато следствие.

Как сообщал УНН, задержанным в Закарпатье торговцам людьми избран меру пресечения.