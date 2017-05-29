Иностранца задержали за торговлю людьми в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Винницкой области пограничники задержали гражданина Молдовы, причастного к торговле людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в пункт пропуска "Могилев-Подольский" на украинском-молдавской границе на въезд в Украину на автомобиле прибыл 43-летний иностранец. На поверку он подал загранпаспорт гражданина Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля на лицо сработала база данных Интерпола.
Как выяснилось, молодого еще с начала года активно разыскивают украинские правоохранительные органы за сделки, связанные с торговлей людьми.
Пограничники Могилев-Подольского отряда преступника задержали и передали сотрудникам Национальной полиции. Начато следствие.
Как сообщал УНН, задержанным в Закарпатье торговцам людьми избран меру пресечения.