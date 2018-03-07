Іноземці в Києві напали на таксиста з ножем і викрали його автівку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві іноземці кілька разів вдарили ножем чоловіка, після чого втекли на його автомобілі. Про це повідомив відділ комунікації поліції столиці, передає УНН.
“До чергової частини Святошинського управління поліції від 37-річного киянина надійшло повідомлення, що його побили невідомі та викрали автомобіль. На виклик виїхали патрулі та слідчо-оперативна група районного управління поліції”, — йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, таксист привіз незнайомців за вказаною адресою. Однак заміть плати за проїзд чоловіки завдали йому кілька ударів ножем. Після цього вони втекли на його автівці Toyota Camry. Потерпілого з ножовими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.
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“Вже за годину поліцейські зупинили схожий за описом автомобіль на виїзді з Києва. Водій розповів оперативникам, що авто йому не належить. Також він додав, що йому зателефонував товариш та попросив перевезти машину у село Глеваху, що у Київській області. Під час відпрацювання інформації, працівники карного розшуку Святошинського управління поліції встановили, що до заволодіння іномарки причетні троє осіб”, — зазначили в поліції.
Встановивши місцеперебування порушників, правоохоронці затримали їх.
“Ними виявились іноземці — 1982, 1986 та 1972 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. Одному із чоловіків інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України”, — уточнили поліцейські.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
Наразі зловмисників перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.
Нагадаємо, поліцейські у Львові затримали групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на обмінний пункт валюти.