Іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників у Києві, його знайшли - поліція
Київ • УНН
40-річний іноземець танцював на "Народному меморіалі" на Майдані Незалежності. Поліція склала протокол і ініціювала заборону в'їзду в Україну.
У Києві притягнули до відповідальності іноземця за танці на меморіалі пам’яті полеглих захисників, повідомили у ГУНП у столиці у четвер, пише УНН.
Деталі
"Чоловік танцював під музику на території "Народного меморіалу" на Майдані Незалежності та виклав відео у соціальну мережу. Порушником виявився 40-річний іноземець, який вже декілька років проживає в Україні", - повідомили у поліції.
Поліцейські, як зазначається, склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП.
Окрім того, правоохоронці ініціювали перед Державною міграційною службою України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію країни відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.
Збрив вуса, щоб не впізнали: чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані, затримали26.02.26, 18:26 • 3869 переглядiв