Іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників у Києві, його знайшли - поліція

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 5672 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 23370 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 53665 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 61941 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 67686 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 39614 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37275 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60357 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82548 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69986 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
62%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 12058 перегляди
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 11399 перегляди
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів5 березня, 01:40 • 6280 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів04:09 • 7230 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 48827 перегляди
Публікації
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 896 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 38732 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 61909 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 67656 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 50975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 21434 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 37691 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 41799 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 48910 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 52641 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників у Києві, його знайшли - поліція

Київ • УНН

 • 48 перегляди

40-річний іноземець танцював на "Народному меморіалі" на Майдані Незалежності. Поліція склала протокол і ініціювала заборону в'їзду в Україну.

Іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників у Києві, його знайшли - поліція

У Києві притягнули до відповідальності іноземця за танці на меморіалі пам’яті полеглих захисників, повідомили у ГУНП у столиці у четвер, пише УНН.

Деталі

"Чоловік танцював під музику на території "Народного меморіалу" на Майдані Незалежності та виклав відео у соціальну мережу. Порушником виявився 40-річний іноземець, який вже декілька років проживає в Україні", - повідомили у поліції.

Поліцейські, як зазначається, склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП.

Окрім того, правоохоронці ініціювали перед Державною міграційною службою України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію країни відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

Збрив вуса, щоб не впізнали: чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані, затримали26.02.26, 18:26 • 3869 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал