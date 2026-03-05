Иностранец танцевал на мемориале павших защитников в Киеве, его нашли - полиция
Киев • УНН
40-летний иностранец танцевал на "Народном мемориале" на Майдане Независимости. Полиция составила протокол и инициировала запрет въезда в Украину.
В Киеве привлекли к ответственности иностранца за танцы на мемориале памяти павших защитников, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Мужчина танцевал под музыку на территории "Народного мемориала" на Майдане Независимости и выложил видео в социальную сеть. Нарушителем оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине", - сообщили в полиции.
Полицейские, как отмечается, составили на него административный протокол по статье 173 КУоАП.
Кроме того, правоохранители инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.
Сбрил усы, чтобы не узнали: мужчину, глумившегося над мемориалом погибшим защитникам на Майдане, задержали26.02.26, 18:26 • 3869 просмотров