$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
08:05 • 6104 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 23927 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 54348 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 62620 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 68324 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 39801 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 37405 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60410 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82591 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 70034 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Иностранец танцевал на мемориале павших защитников в Киеве, его нашли - полиция

Киев • УНН

 • 334 просмотра

40-летний иностранец танцевал на "Народном мемориале" на Майдане Независимости. Полиция составила протокол и инициировала запрет въезда в Украину.

Иностранец танцевал на мемориале павших защитников в Киеве, его нашли - полиция

В Киеве привлекли к ответственности иностранца за танцы на мемориале памяти павших защитников, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Мужчина танцевал под музыку на территории "Народного мемориала" на Майдане Независимости и выложил видео в социальную сеть. Нарушителем оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине", - сообщили в полиции.

Полицейские, как отмечается, составили на него административный протокол по статье 173 КУоАП.

Кроме того, правоохранители инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП