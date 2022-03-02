Інформація про передачу Хмельницької АЕС під контроль окупантів – фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Інформація про захоплення Хмельницької АЕС окупантами – фейк. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
Цитата
“Хмельницька АЕС під контролем України. Повідомлення з телеграм-помийок про захоплення АЕС окупантами — брехня. Хмельницьку атомну електростанцію, як і раніше, контролює український уряд, повідомляє “Енергоатом”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Українців закликають не читати анонімні телеграми, а читати офіційні джерела та відомі медіа, які цінують свою репутацію та перевіряють інформацію.
Доповнення
Поширена Міноборони РФ інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком.