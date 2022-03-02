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Інформація про передачу Хмельницької АЕС під контроль окупантів – фейк

Інформація про передачу Хмельницької АЕС під контроль окупантів – фейк

Київ • УНН

 • 132335 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Інформація про захоплення Хмельницької АЕС окупантами – фейк. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Цитата

“Хмельницька АЕС під контролем України. Повідомлення з телеграм-помийок про захоплення АЕС окупантами — брехня. Хмельницьку атомну електростанцію, як і раніше, контролює український уряд, повідомляє “Енергоатом”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Українців закликають не читати анонімні телеграми, а читати офіційні джерела та відомі медіа, які цінують свою репутацію та перевіряють інформацію.

Доповнення

Поширена Міноборони РФ інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком.

Українські Національні Новини

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