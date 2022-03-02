Информация о передаче Хмельницкой АЭС под контроль оккупантов - фейк

Цитата

“Хмельницкая АЭС под контролем Украины. Сообщение из телеграмм-помоек о захвате АЭС оккупантами - ложь. Хмельницкую атомную электростанцию по-прежнему контролирует украинское правительство, сообщает “Энергоатом”, - говорится в сообщении.

Детали

Украинцев призывают не читать анонимные телеграммы, а читать официальные источники и известные медиа, которые ценят свою репутацию и проверяют информацию.

Дополнения

Распространенная Минобороны РФ информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком.