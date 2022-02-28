Центр стратегічних комунікацій: інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ – фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поширена Міноборони РФ інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком. Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", заяву якої цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
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"Це абсолютна брехня, фейк", – прокоментували в департаменті комунікацій компанії інформацію.
Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські військові взяли під контроль ЗАЕС.
Доповнення
Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований, а в Бердянську під час операції з захоплення міста одну людину вбили, ще одна поранена, вказали у місцевій РДА.