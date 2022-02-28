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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 927 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Центр стратегічних комунікацій: інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ – фейк

Центр стратегічних комунікацій: інформація про захоплення Запорізької АЕС військовими РФ – фейк

Київ • УНН

 • 111847 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поширена Міноборони РФ інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком. Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", заяву якої цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Цитата

"Це абсолютна брехня, фейк", – прокоментували в департаменті комунікацій компанії інформацію.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські військові взяли під контроль ЗАЕС.

Доповнення

Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований, а в Бердянську під час операції з захоплення міста одну людину вбили, ще одна поранена, вказали у місцевій РДА.

Українські Національні Новини

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