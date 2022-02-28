Центр стратегических коммуникаций: информация о захвате Запорожской АЭС военными РФ - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Распространенная Минобороны РФ информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", заявление которой цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
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"Это абсолютная ложь, фейк", - прокомментировали в департаменте коммуникаций компании информацию.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль ЗАЭС.
Дополнение
Бердянский район Запорожской области временно оккупирован, а в Бердянске во время операции по захвату города один человек убит, еще один ранен, указали в местной РГА.