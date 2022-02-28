Центр стратегических коммуникаций: информация о захвате Запорожской АЭС военными РФ - фейк

Цитата

"Это абсолютная ложь, фейк", - прокомментировали в департаменте коммуникаций компании информацию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль ЗАЭС.

Дополнение

Бердянский район Запорожской области временно оккупирован, а в Бердянске во время операции по захвату города один человек убит, еще один ранен, указали в местной РГА.