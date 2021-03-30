Інфекціоніст: улюблена "їжа" коронавірусу – клітини епітелію дихальних шляхів

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"Улюблена "їжа" коронавірусу – це клітини епітелію дихальних шляхів і легенів. Тому в крові вірус буває дуже коротко, та й щоб виявити його там недостатньо концентрації. Ще й забагато інших білків, які його "прикривають". Тому найбільш рясно і багато коронавірусу в поверхневих дихальних шляхах. А у крові виробляються лімфоцити – "фабрики" синтезу антитіл. Вони після того, як організм познайомиться з вірусом, починають виробляти антитіла проти кожного збудника, як "ключик", - пояснив Гайдук.

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Інфекціоніст наголосив, що ІФА-тести на антитіла не варто робити для діагностування COVID-19, адже це не ефективно. Тим паче, що в Україні є різноманітні методи виявлення коронавірусної хвороби – ПЛР-метод, вітчизняний ІФА-тест на антиген і навіть експрес-тест на антиген.