Індійський мільярдер Адані знову посів місце найбагатшої людини в Азії
Київ • УНН
Гаутам Адані повертає собі титул найбагатшої людини Азії зі статком у 97,6 мільярдів доларів після того, як Верховний суд Індії відхилив обвинувачення проти нього.
Індійський мільярдер Гаутам Адані повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей Азії зі статками $97,6 млрд. Про це з посиланням на Bloomberg пише УНН.
Деталі
Після різкого падіння рейтингу добробуту минулого року Гаутам Адані знову став найбагатшою людиною в Азії. Це сталося за кілька днів після того, як Верховний суд Індії ухвалив припинити всі справи та розслідування щодо магната. За день після рішення суду статки Адані зросли на 7,7 млрд доларів.
Минулого року у звіті американської компанії Hindenburg Research вказувалося на численні зловживання в компаніях магната. Після публікації звіту акції компаній Адані обвалилися і він втратив за два дні $45 млрд.
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Загалом Adani Group втратила понад $150 млрд ринкової вартості минулого року і витратила місяці на те, щоб повернути інвесторів, кредиторів, погасити борги і пом'якшити побоювання регуляторів.
Нагадаємо
61-річний Гаутам Адані починав підприємництво в 1980 роках на алмазних біржах у Мумбаї. Згодом він почав торгувати вугіллям, скуповував акції морських портів. Його конгломерат розширився до аеропортів, дата-центрів, ЗМІ та "зеленої" енергетики.
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Адані обіцяв інвестувати $100 млрд у свої енергокомпанії, щоб вийти у світові лідери з виробництва відновлюваної енергії.