Индийский миллиардер Адани снова занял место самого богатого человека в Азии

Индийский миллиардер Гаутам Адани вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей Азии с состоянием $97,6 млрд. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет УНН.

Детали

После резкого падения рейтинга благосостояния в прошлом году Гаутам Адани снова стал самым богатым человеком в Азии. Это произошло через несколько дней после того, как Верховный суд Индии постановил прекратить все дела и расследования в отношении магната. За день после решения суда состояние Адани выросло на 7,7 млрд долларов.

В прошлом году в отчете американской компании Hindenburg Research указывалось на многочисленные злоупотребления в компаниях магната. После публикации отчета акции компаний Адани обвалились и он потерял за два дня $45 млрд.

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В целом Adani Group потеряла более $150 млрд рыночной стоимости в прошлом году и потратила месяцы на то, чтобы вернуть инвесторов, кредиторов, погасить долги и смягчить опасения регуляторов.

Напомним,

61-летний Гаутам Адани начинал предпринимательство в 1980 годах на алмазных биржах в Мумбаи. Впоследствии он начал торговать углем, скупал акции морских портов. Его конгломерат расширился до аэропортов, дата-центров, СМИ и "зеленой" энергетики.

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Адани обещал инвестировать $100 млрд в свои энергокомпании, чтобы выйти в мировые лидеры по производству возобновляемой энергии.