Умер Чарли Мангер - американский миллиардер, инвестор и партнер Уоррена Баффета

В возрасте 99 лет в больнице Калифорнии скончался инвестор-миллиардер Чарли Мангер. Об этом сообщила пресс-служба компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, пишет УНН.

Berkshire Hathaway не смогла бы достичь нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли - сказал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

Детали

Мангер и Баффетт были партнерам почти 60 лет - они познакомились в 1959 году на званом обеде в их родном городе Омаху, штат Небраска. К Berkshire Hathaway Мангер присоединился в 1978 г. Как отмечает Bloomberg, под их руководством с 1965 по 2022 годы компания в среднем росла на 20% ежегодно.

Мангер был вице-председателем Berkshire и одним из ее крупнейших акционеров, акции которого оценивались примерно в 2,2 миллиарда долларов. По данным Forbes, его общий собственный капитал составлял около 2,6 миллиарда долларов.

Сообщается, что семья Мангера будет управлять его делами в соответствии с оставленными им распоряжениями.

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