Індія успішно випробувала балістичну ракету середньої дальності "Агні-5"
Київ • УНН
Індія 20 серпня 2025 року провела успішний пуск балістичної ракети середньої дальності "Агні-5". Запуск підтвердив надійність усіх технічних та експлуатаційних характеристик системи.
20 серпня 2025 року на випробувальному полігоні в Чандіпурі, штат Одіша, Індія провела успішний пуск балістичної ракети середньої дальності "Агні-5". Запуск підтвердив надійність усіх технічних та експлуатаційних характеристик системи. Про це повідомляє Уряд Індії, пише УНН.
Деталі
Випробування ракети "Агні-5" відбулося під егідою Командування стратегічних сил Індії на комплексному полігоні в Чандіпурі. Пуск підтвердив відповідність ракети всім експлуатаційним параметрам, включно з точністю наведення та дальністю польоту.
"Агні-5" є ключовим елементом індійської стратегії забезпечення національної безпеки та стримування потенційних загроз. Успішний тест підкреслює готовність Індії підтримувати сучасний рівень оборонних технологій і зміцнювати оборонний потенціал країни.
Запуск став важливою віхою в розвитку ракетних систем Індії та демонструє здатність країни до ефективного контролю стратегічних засобів у рамках національної безпеки.
Довідково
Аґні-5 – твердо-паливна міжконтинентальна балістична ракета розробки DRDO Індії.
П'ять модифікацій балістичних ракет серії Agni з дальністю ураження цілей від 700 км до 5000+ км вважаються основою індійської трирівневої стратегії стримування.
