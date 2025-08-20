$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности "Агни-5"

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Индия 20 августа 2025 года провела успешный пуск баллистической ракеты средней дальности "Агни-5". Запуск подтвердил надежность всех технических и эксплуатационных характеристик системы.

Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности "Агни-5"

20 августа 2025 года на испытательном полигоне в Чандипуре, штат Одиша, Индия провела успешный пуск баллистической ракеты средней дальности "Агни-5". Запуск подтвердил надежность всех технических и эксплуатационных характеристик системы. Об этом сообщает Правительство Индии, пишет УНН.

Детали

Испытания ракеты "Агни-5" состоялись под эгидой Командования стратегических сил Индии на комплексном полигоне в Чандипуре. Пуск подтвердил соответствие ракеты всем эксплуатационным параметрам, включая точность наведения и дальность полета.

"Агни-5" является ключевым элементом индийской стратегии обеспечения национальной безопасности и сдерживания потенциальных угроз. Успешный тест подчеркивает готовность Индии поддерживать современный уровень оборонных технологий и укреплять оборонный потенциал страны.

Запуск стал важной вехой в развитии ракетных систем Индии и демонстрирует способность страны к эффективному контролю стратегических средств в рамках национальной безопасности.

Справочно

Агни-5 – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета разработки DRDO Индии.

Пять модификаций баллистических ракет серии Agni с дальностью поражения целей от 700 км до 5000+ км считаются основой индийской трехуровневой стратегии сдерживания.

россия планирует расширять "военно-техническое сотрудничество" с Индией - источник

Ольга Розгон

Новости Мира
Индия