Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности "Агни-5"
Киев • УНН
20 августа 2025 года на испытательном полигоне в Чандипуре, штат Одиша, Индия провела успешный пуск баллистической ракеты средней дальности "Агни-5". Запуск подтвердил надежность всех технических и эксплуатационных характеристик системы. Об этом сообщает Правительство Индии, пишет УНН.
Детали
Испытания ракеты "Агни-5" состоялись под эгидой Командования стратегических сил Индии на комплексном полигоне в Чандипуре. Пуск подтвердил соответствие ракеты всем эксплуатационным параметрам, включая точность наведения и дальность полета.
"Агни-5" является ключевым элементом индийской стратегии обеспечения национальной безопасности и сдерживания потенциальных угроз. Успешный тест подчеркивает готовность Индии поддерживать современный уровень оборонных технологий и укреплять оборонный потенциал страны.
Запуск стал важной вехой в развитии ракетных систем Индии и демонстрирует способность страны к эффективному контролю стратегических средств в рамках национальной безопасности.
Справочно
Агни-5 – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета разработки DRDO Индии.
Пять модификаций баллистических ракет серии Agni с дальностью поражения целей от 700 км до 5000+ км считаются основой индийской трехуровневой стратегии сдерживания.
