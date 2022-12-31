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Індексація пенсій: чи проводитиметься вона у 2023 році?

Індексація пенсій: чи проводитиметься вона у 2023 році?

Київ • УНН

 • 3794591 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Попри війну влада обіцяє у 2023 році провести індексацію пенсій, повідомляє УНН.

Деталі

Під час останнього у 2022 році засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль заявив, що механізм індексації пенсій буде продовжено на наступний рік.

Протягом 2022 року індексація торкнулася 11 млн українських пенсіонерів.

Раніше заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявляв, індексація пенсій у 2023 році відбудеться у березні з урахуванням розміру інфляції та динаміки заробітної плати. За його прогнозами індексація становитиме 5,4%.

Нагадаємо

Механізм індексації пенсій був запроваджений 2021 року і має компенсувати здорожчання споживчих товарів та послуг.

Українські Національні Новини

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