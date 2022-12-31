Індексація пенсій: чи проводитиметься вона у 2023 році?

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Під час останнього у 2022 році засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль заявив, що механізм індексації пенсій буде продовжено на наступний рік.

Протягом 2022 року індексація торкнулася 11 млн українських пенсіонерів.

Раніше заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявляв, індексація пенсій у 2023 році відбудеться у березні з урахуванням розміру інфляції та динаміки заробітної плати. За його прогнозами індексація становитиме 5,4%.

Нагадаємо

Механізм індексації пенсій був запроваджений 2021 року і має компенсувати здорожчання споживчих товарів та послуг.