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Индексация пенсий: будет ли она проводиться в 2023 году?

Индексация пенсий: будет ли она проводиться в 2023 году?

Киев • УНН

 • 3794584 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Несмотря на войну, власти обещают в 2023 году провести индексацию пенсий, сообщает УНН.

Детали

Во время последнего в 2022 году заседания Кабинета министров премьер Денис Шмигаль заявил, что механизм индексации пенсий будет продлен на следующий год.

В течение 2022 года индексация затронула 11 млн украинских пенсионеров.

Ранее заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявлял, что индексация пенсий в 2023 году состоится в марте с учетом размера инфляции и динамики заработной платы. По его прогнозам, индексация составит 5,4%.

Напомним

Механизм индексации пенсий был введен в 2021 году и должен компенсировать удорожание потребительских товаров и услуг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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