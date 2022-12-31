Индексация пенсий: будет ли она проводиться в 2023 году?

Детали

Во время последнего в 2022 году заседания Кабинета министров премьер Денис Шмигаль заявил, что механизм индексации пенсий будет продлен на следующий год.

В течение 2022 года индексация затронула 11 млн украинских пенсионеров.

Ранее заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявлял, что индексация пенсий в 2023 году состоится в марте с учетом размера инфляции и динамики заработной платы. По его прогнозам, индексация составит 5,4%.

Напомним

Механизм индексации пенсий был введен в 2021 году и должен компенсировать удорожание потребительских товаров и услуг.