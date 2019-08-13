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Індекс аргентинської біржі впав на 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Слідом за курсом національної валюти в Аргентині впали і акції більшості компаній. Причиною стала публікація результатів праймеріз, за підсумками яких фаворитом виборів став опозиціонер Альберто Фернандес, повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

Аргентинський фондовий індекс, який на початку торгів на біржі в Буенос-Айресі перевищував 44 тисячі пунктів, по ходу торгової сесії впав більш ніж на 30%. На мінімумі він становив 27450 пунктів. Під кінець торгів ситуація стабілізувалася, проте в підсумку S & P Merval виявився на рівні 27530 пунктів.

Курс національної валюти песо по ходу торгів також падав на 30% - з 45 до 65 песо за долар США. Однак на валютному ринку ситуація в якийсь момент змінилася, і підсумкове зниження склало 15%.

Ситуація в Аргентині змінилася після минулих в неділю праймеріз. На них чинного президента країни Маурісіо Макрі підтримали близько 30% виборців, тоді як його опонента Фернандеса, що йде в парі з Кристиною Кіршнер - більше 47%. І хоча самі вибори пройдуть лише в кінці жовтня, частина аналітиків вважала, що Фернандес став їх основним фаворитом.

Інвестори побоюються, що опозиціонер відійде від "ринкової" політики Макрі і повернеться до жорсткого контролю над валютним ринком і рухом капіталу.

Нагадаємо, колишнього віце-президента Аргентини затримали за корупцію.

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