Индекс аргентинской биржи рухнул на 30%

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 91141 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100022 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128903 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138959 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128541 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130556 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Индекс аргентинской биржи рухнул на 30%

Индекс аргентинской биржи рухнул на 30%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Вслед за курсом национальной валюты в Аргентине рухнули и акции большинства компаний. Причиной стала публикация результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов стал оппозиционер Альберто Фернандес, сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Аргентинский фондовый индекс, который в начале торгов на бирже в Буэнос-Айресе превышал 44 тысячи пунктов, по ходу торговой сессии упал более чем на 30%. На минимуме он составлял 27450 пунктов. Под конец торгов ситуация стабилизировалась, однако в итоге S&P Merval оказался на уровне 27530 пунктов.

Курс национальной валюты песо по ходу торгов также падал на 30% - с 45 до 65 песо за доллар США. Однако на валютном рынке ситуация в какой-то момент изменилась, и итоговое снижение составило 15%.

Ситуация в Аргентине изменилась после прошедших в воскресенье праймериз. На них действующего президента страны Маурисио Макри поддержали около 30% избирателей, тогда как его оппонента Фернандеса, идущего в паре с Кристиной Киршнер – более 47%. И хотя сами выборы пройдут лишь в конце октября, часть аналитиков посчитала, что Фернандес стал их основным фаворитом.

Инвесторы опасаются, что оппозиционер отойдет от "рыночной" политики Макри и вернется к жесткому контролю над валютным рынком и движением капитала.

Напомним, бывшего вице-президента Аргентины задержали за коррупцию.

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