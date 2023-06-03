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Інавгурація президента Туреччини: Ердоган склав присягу

Київ • УНН

 • 1627514 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Туреччині відбувається інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. Як пише Аналолу, Ердоган вже склав присягу народу Туреччини, передає УНН.

Інавгурація президента Туреччини: Ердоган склав присягу

Деталі

Урочиста церемонія присяги та вступу на посаду президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана триває у суботу, 3 червня у будівлі турецького парламенту в Анкарі.

Серед учасників церемонії інавгурації, представники 78 країн світу, серед яких понад 20 глав держав та урядів.

Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав главі держави документ, що засвідчує перемогу на виборах президента.

Потім Ердоган зачитав текст присяги народу Туреччини.

Додамо

Після церемонії інавгурації Ердоган покладе вінок до Мавзолею засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка.

Програма урочистих заходів продовжиться у Президентському комплексі, де Ердоган прийме вітання.

Після цього турецький лідер пройде до резиденції «Чанкая», де буде дано офіційний обід на честь високопоставлених гостей.

Останнім пунктом заходів стане брифінг, де переобраний президент Туреччини оголосить склад нового уряду країни.

Термін повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана, переобраного на пост глави держави за підсумками виборів 28 травня, триватиме до 2028 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інавгурація Ердогана: як відбуватиметься церемонія, кого запросили, хто представлятиме Україну

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