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Инаугурация президента Турции: Эрдоган принял присягу

Киев • УНН

 • 1627514 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Турции проходит инаугурация президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет Аналолу, Эрдоган уже принес присягу народу Турции, передает УНН.

Инаугурация президента Турции: Эрдоган принял присягу

Детали

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается в субботу, 3 июня в здании турецкого парламента в Анкаре.

Среди участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, среди которых более 20 глав государств и правительств.

Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, удостоверяющий победу на выборах президента.

Затем Эрдоган зачитал текст присяги народу Турции.

Добавим

После церемонии инаугурации Эрдоган возложит венок к Мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Программа торжественных мероприятий продолжится в Президентском комплексе, где Эрдоган примет поздравления.

После этого турецкий лидер пройдёт в резиденцию «Чанкая», где будет дан официальный обед в честь высокопоставленных гостей.

Последним пунктом мероприятий станет брифинг, где переизбранный президент Турции объявит состав нового правительства страны.

Срок полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост главы государства по итогам выборов 28 мая, продлится до 2028 года.

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