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Ілон Маск заявив про "ймовірне" відновлення продажів синіх галочок Twitter

Ілон Маск заявив про "ймовірне" відновлення продажів синіх галочок Twitter

Київ • УНН

 • 544639 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Власник компанії Twitter Inc. Ілон Маск повідомив про “ймовірне” відновлення продажів Twitter Blue, після того, як соціальна мережа призупинила їх продаж через зростання кількості підроблених акаунтів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Соціальна мережа Twitter відмовилася від продажу синіх галочок, які верифікують акаунти користувачів преміум-підписки Twitter Blue за вісім доларів на місяць. Як пише Reuters, причиною цього стало зростання кількості підроблених облікових записів у Twitter.

Після нововведення в соцмережі з'явилися фейкові акаунти компаній Ілона Маска Tesla та SpaceX, ігрової онлайн-платформи Roblox, продуктової корпорації Nestle, військово-промислової корпорації Lockheed Martin та багатьох інших. Виробнику ліків Eli Lilly and Company довелося вибачитись перед своїми передплатниками за повідомлення про безкоштовний інсулін, опубліковане фейковим акаунтом.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Ваш офіційний Twitter account is @LillyPad.

— Eli Lilly and Company (@LillyPad) November 10, 2022

Але вже в суботу мільярдер Ілон Маск повідомив про “ймовірне” відновлення продажів Twitter Blue наприкінці наступного тижня.

Нагадаємо

6 листопада мобільний додаток Twitter почав пропонувати оновлення, яке дозволить користувачам підписатися на нову версію Twitter Blue, яка, за словами Маска, обійдеться у 8 доларів на місяць і призначена для надання користувачам синьої галочки та привілеїв, таких як зменшення кількості реклами у стрічках.

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