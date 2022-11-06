Twitter запускает новую платную подписку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Twitter начал внедрять новую систему платной подписки, передает УНН.
Детали
Мобильное приложение платформы начало предлагать обновление, которое позволит пользователям подписаться на новую версию Twitter Blue, которая, по словам Маска, обойдется в 8 долларов в месяц и предназначена для предоставления пользователям синей галочки и привилегий, таких как меньше рекламы в лентах.
"С сегодняшнего дня мы добавляем в Twitter Blue отличные новые функции", - говорится в обновлении, пока только для iPhone.
"Получите Twitter Blue за 7,99 долларов в месяц, если зарегистрируетесь сейчас".
Текущая версия сервиса стоимостью 5 долларов содержит премиальные функции, такие как более удобный режим чтения.
Маск хочет добавить синюю галочку, которая до сих пор символизировала проверку аккаунта, хотя он не объяснил, как будут проверяться платежные аккаунты.
Проверка была бесплатной и является доказательством подлинности аккаунтов таких пользователей, как правительства, журналисты, знаменитости и спортивные деятели — система, созданная для предотвращения дезинформации.
В обновлении также перечислены другие преимущества, упомянутые Маском, такие как возможность публиковать более длинные видео и аудиосообщения.
Добавим
Маск ранее настаивал на том, что модерация контента остается приоритетом, и что правила не изменились.
В субботу он пообещал, что Twitter будет развиваться более удобными инструментами обмена и поиска, а также способами монетизации контента для создателей.