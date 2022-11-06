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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 21087 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Twitter запускає нову платну підписку

Twitter запускає нову платну підписку

Київ • УНН

 • 386029 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Twitter почав впроваджувати нову систему платної підписки, передає УНН.

Деталі

Мобільний додаток платформи почав пропонувати оновлення, яке дозволить користувачам підписатися на нову версію Twitter Blue, яка, за словами Маска, коштуватиме 8 доларів на місяць і призначена для надання користувачам синьої галочки та привілеїв, таких як менше реклами у стрічках.

"З сьогоднішнього дня ми додаємо в Twitter Blue відмінні нові функції", - йдеться в оновленні, поки що тільки для iPhone.

"Отримайте Twitter Blue за 7,99 доларів на місяць, якщо зареєструєтеся зараз".

Поточна версія сервісу вартістю 5 доларів містить преміальні функції, такі як зручніший режим читання.

Маск хоче додати синю галочку, яка досі символізувала перевірку облікового запису, хоча він не пояснив, як перевірятимуться платіжні облікові записи.

Перевірка була безкоштовною і є доказом справжності облікових записів таких користувачів, як уряди, журналісти, знаменитості та спортивні діячі — система, створена для запобігання дезінформації.

В оновленні також перераховані інші переваги, згадані Маском, такі як можливість публікувати більш довгі відео та аудіоповідомлення.

Додамо

Маск раніше наполягав на тому, що модерація контенту залишається пріоритетом, і що правила не змінилися.
У суботу він пообіцяв, що Twitter розвиватиметься з більш зручними інструментами обміну та пошуку, а також способами монетизації контенту для творців.

Українські Національні Новини

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