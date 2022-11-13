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Илон Маск заявил о “вероятном” возобновлении продаж синих галочек Twitter

Илон Маск заявил о “вероятном” возобновлении продаж синих галочек Twitter

Киев • УНН

 • 544638 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Владелец компании Twitter Inc. Илон Маск сообщил о “вероятном” возобновлении продаж Twitter Blue, после того, как социальная сеть приостановила их продажу из-за роста количества поддельных аккаунтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Социальная сеть Twitter отказалась от продажи синих галочек, которые верифицируют аккаунты пользователей премиум-подписки Twitter Blue за восемь долларов в месяц. Как пишет Reuters, причиной этому стал рост числа поддельных учетных записей в Twitter.

После нововведения в соцсети появились фейковые аккаунты компаний Илона Маска Tesla и SpaceX, игровой онлайн-платформы Roblox, продуктовой корпорации Nestle, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и многих других. Производителю лекарств Eli Lilly and Company пришлось извиниться перед своими подписчиками за сообщение о бесплатном инсулине, опубликованное фейковым аккаунтом.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad.

— Eli Lilly and Company (@LillyPad) November 10, 2022

Но уже в субботу миллиардер Илон Маск сообщил о “вероятном” возобновлении продаж Twitter Blue в конце следующей недели.

Напомним

6 ноября мобильное приложение Twitter начало предлагать обновление, которое позволит пользователям подписаться на новую версию Twitter Blue, которая, по словам Маска, обойдется в 8 долларов в месяц и предназначена для предоставления пользователям синей галочки и привилегий, таких как уменьшение количества рекламы в лентах.

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