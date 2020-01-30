IKEA закриває всі магазини у Китаї через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У четвер шведська компанія IKEA заявила, що тимчасово закрила всі свої магазини в Китаї через появу нового смертельного коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Рішення закрити усі свої 30 магазинів послідувало за оголошенням найбільшого в світі меблевого рітейлера в середу, що він закриває близько половини своїх магазинів і скорочує години роботи.
Раніше про рішення призупинити роботу половини своїх закладів в Китаї заявила компанія Starbucks.
Як повідомляв УНН, у Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальна кількість загиблих від вірусу досягла 170 осіб.