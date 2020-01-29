В Китае из-за коронавируса закрыли более половины заведений Starbucks
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Китае Starbucks закрыл примерно 4300 учреждений, что составляет более половины из всех кафе этой сети в Поднебесной из-за смертельного коронавируса, который продолжает распространяться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Starbucks закрыл более половины своих магазинов в Китае, примерно 4300, поскольку смертельный коронавирус продолжает распространяться в стране", - сообщили в СМИ.
Указано, что это временная мера, а компания Starbucks продолжает контролировать часы работы магазинов. Те магазины, которые остались открытыми, осуществляют доставку, но имеют ограниченное меню.
"Мы остаемся оптимистами и преданными долгосрочным возможностям в Китае", - сказал генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон.
Он отметил, что Starbucks беспокоится о здоровье клиентов и работников и сотрудничает с чиновниками, чтобы помочь сдерживать вирус.
Указано, что Китай является одним из ведущих рынков для Starbucks, поэтому неизвестно, как закрытие магазинов повлияет на бизнес компании. Около 10% доходов Starbucks получал в Китае. Акции компании снизились после вторника.
Указано, что также в Китае закрыли свои заведения McDonalds - в пяти городах, в которых введен карантин, а также KFC и Pizza Hut.
Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли Диснейленд.