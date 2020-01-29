В Китае из-за коронавируса закрыли более половины заведений Starbucks

КИЕВ. 29 января. УНН. В Китае Starbucks закрыл примерно 4300 учреждений, что составляет более половины из всех кафе этой сети в Поднебесной из-за смертельного коронавируса, который продолжает распространяться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.