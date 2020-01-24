В Китаї через коронавірус закрили Діснейленд

"Уряд Шанхаю оголосив, що Шанхайськиий Діснейленд буде закритий з суботи, щоб запобігти поширенню смертельного вірусу, який спалахнув у місті Ухань", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що в Китаї відсьогодні впродовж тижня святкують китайський Новий рік, під час якого Шанхайський Діснейленд зазвичай переповнений туристами. Минулого року в Діснейленді в Шанхаї припинили продаж квитків, оскільки в парку було забагато відвідувачів.

Нагадаємо, в Китаї на пневмонію, що була викликана новим типом коронавірусу 2019 nCoV, захворіло 849 чоловік, 26 людей загинуло.