В Китае из-за коронавируса закрыли Диснейленд
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Китайском городе Шанхай, чтобы предотвратить распространение смертельного коронавируса, закрыли Диснейленд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
"Правительство Шанхая объявило, что Шанхайскиий Диснейленд будет закрыт с субботы, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса, который вспыхнул в городе Ухань", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что в Китае с сегодняшнего дня в течение недели празднуют китайский Новый год, во время которого Шанхайский Диснейленд обычно переполнен туристами. В прошлом году в Диснейленде в Шанхае прекратили продажу билетов, поскольку в парке было много посетителей.
Напомним, в Китае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, заболело 849 человек, 26 человек погибло.