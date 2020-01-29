У Китаї через коронавірус закрили понад половину закладів Starbucks
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Китаї Starbucks закрив приблизно 4300 закладів, що становить понад половину зі всіх кафе цієї мережі в Піднебесній через смертельний коронавірус, що продовжує поширюватись. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Starbucks закрив більше половини своїх магазинів в Китаї, приблизно 4 300, оскільки смертельний коронавірус продовжує поширюватися в країні", - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що це тимчасовий захід, а компанія Starbucks продовжує контролювати години роботи магазинів. Ті магазини, що залишились відкритими, здійснюють доставку, але мають обмежене меню.
"Ми залишаємось оптимістами та відданими довгостроковим можливостям в Китаї", - сказав генеральний директор Starbucks Кевін Джонсон.
Він зазначив, що Starbucks турбується про здоров'я клієнтів та працівників і співпрацює з посадовцями, щоб допомогти стримувати вірус.
Вказано, що Китай є одним із провідних ринків для Starbucks, тому невідомо, як закриття магазинів вплине на бізнес компанії. Близько 10% доходів Starbucks отримував у Китаї. Акції компанії знизились після вівторка.
Вказано, що також в Китаї закрили свої заклади McDonalds – у п’яти містах, у яких введений карантин, а також KFC та Pizza Hut.
Нагадаємо, в Китаї через коронавірус закрили Діснейленд.